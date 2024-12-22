«Северсталь» одержала волевую победу над «Автомобилистом», Аймурзин сделал дубль
«Северсталь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграла «Автомобист» (3:2).
Нападающий хозяев Данил Аймурзин забросил две шайбы в концовке второго периода.
Череповецкая команда одержала пятую победу подряд, у екатеринбуржцев шестое поражение в семи последних играх.
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«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)
Голы: Бывальцев — 5, 9:21 — 0:1. Кизимов — 5 (Голышев), 10:45 — 0:2. Пилипенко — 18 (бол., Грудинин), 12:53 — 1:2. Аймурзин — 17 (Ильин, Т. Давыдов), 37:13 — 2:2. Аймурзин — 18 (Грудинин, Ильин), 39:47 — 3:2.
Вратари: Самойлов — Аликин (58:41).
Штраф: 4 — 6.
Броски: 35 (12+14+9) — 36 (13+10+13).
Судьи: Кулаков, Лазарев.
22 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5252 зрителя.
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