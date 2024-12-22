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Сегодня, 16:19

«Северсталь» одержала волевую победу над «Автомобилистом», Аймурзин сделал дубль

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«Северсталь» в домашнем матче FONBET Чемпионата КХЛ обыграла «Автомобист» (3:2).

Нападающий хозяев Данил Аймурзин забросил две шайбы в концовке второго периода.

Череповецкая команда одержала пятую победу подряд, у екатеринбуржцев шестое поражение в семи последних играх.

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Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:2, 2:0, 0:0)

Голы: Бывальцев — 5, 9:21 — 0:1. Кизимов — 5 (Голышев), 10:45 — 0:2. Пилипенко — 18 (бол., Грудинин), 12:53 — 1:2. Аймурзин — 17 (Ильин, Т. Давыдов), 37:13 — 2:2. Аймурзин — 18 (Грудинин, Ильин), 39:47 — 3:2.

Вратари: Самойлов — Аликин (58:41).

Штраф: 4 — 6.

Броски: 35 (12+14+9) — 36 (13+10+13).

Судьи: Кулаков, Лазарев.

22 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 5252 зрителя.

Источник: https://www.sport-express.ru/hockey/L/khl/2024-2025/?type=division
КХЛ
ХК Автомобилист
ХК Северсталь
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2 Спартак 36 23 13 51
3 ЦСКА 36 22 14 51
4 Динамо М 37 23 14 49
5 СКА 37 22 15 48
6 Северсталь 37 23 14 46
7 Динамо Мн 36 19 17 42
8 Торпедо 36 16 20 39
9 Витязь 36 15 21 34
10 Куньлунь РС 38 14 24 32
11 Сочи 35 11 24 25
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 37 23 14 50
2 Сал. Юлаев 35 23 12 48
3 Ак Барс 34 22 12 46
4 Автомобилист 36 20 16 44
5 Металлург Мг 38 21 17 44
6 Адмирал 39 18 21 42
7 Авангард 36 17 19 36
8 Нефтехимик 37 13 24 36
9 Лада 34 14 20 33
10 Сибирь 34 13 21 29
11 Барыс 39 10 29 23
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