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«Северсталь» обыграла «Автомобилист»

19:15
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«Северсталь» победила «Автомобилист» в матче регулярного чемпионата КХЛ. Встреча завершилась со счетом 3:2.

У «Северстали» отличились Игорь Гераськин, Кирилл Пилипенко и Владислав Кодола. В составе «Автомобилиста» дубль оформил Шейн Принс.

«Северсталь» набрала 32 очква и занимает 4-е место в Западной конференции. У «Автомобилиста» 29 очков и 5-я позиция в Восточной конференции.

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«Северсталь» (Череповец) — «Автомобилист» (Екатеринбург) — 3:2 (1:1, 2:0, 0:1)

Голы: Принс — 3 (бол., Да Коста, Гуркин), 8:14 — 0:1. Гераськин — 6 (Гуслистов, Подъяпольский), 16:40 — 1:1. Пилипенко — 3 (Макеев, Тихонов), 31:23 — 2:1. Кодола — 7 (Гуслистов), 36:52 — 3:1. Принс — 4 (бол., Шумаков, Шикин), 41:57 — 3:2.

Вратари: Подъяпольский — Шикин (57:57).

Штраф: 8 — 4.

Броски: 29 (11+14+4) — 39 (12+12+15).

Судьи: Сидоренко, Юдаков.

4 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».

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Екатерина Савостина все материалы автора
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