«Северсталь» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» на выезде обыграл «Северсталь» в матче FONBET чемпионата КХЛ — 6:5 Б.

После этой игры «Авангард» набрал 45 очков и занимает шестое место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 53 очками — на 6-й строчке «Запада».