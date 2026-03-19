«Северсталь» — «Авангард»: видеообзор матча КХЛ

«Авангард» победил «Северсталь» в выездном матче FONBET Чемпионата КХЛ — 5:2.

У гостей шайбы забросили Василий Пономарев, Семен Чистяков, Александр Волков, Константин Окулов и Майкл Маклауд, на счету которого результативный пас. У хозяев голы забили Михаил Ильин и Иоаннис Калдис.

«Авангард» набрал 99 очков и занял второе место в таблице Восточной конференции. «Северсталь» с 86 очками заняла третью строчку на «Западе».