«Северсталь» и «Авангард» встретятся в регулярном чемпионате КХЛ

«Северсталь» примет «Авангард» в матче FONBET чемпионата КХЛ в среду, 8 января. Игра пройдет в Ледовом дворце в Череповце, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч будут показывать онлайн-платформа «Кинопоиск» и канал «КХЛ Prime», в Омске игру также транслирует канал «12».

Ключевые события игры «Северсталь» — «Авангард» можно отслеживать в матч-центре на нашем сайте.

Предыдущая встреча команд прошла в декабре 2024 года и завершилась победой «Северстали» со счетом 4:2.

«Северсталь» набрала 52 очка в 42 играх регулярного чемпионата КХЛ, «Авангард» — 43 очка в 41 матче. 6 января «Северсталь» победила «Спартак» (5:3), а «Авангард» — «Ак Барс» (3:1).

Матч «Северсталь» — «Авангард» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс