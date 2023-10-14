«Северсталь» арендует защитника «Торпедо» Иванова

Как стало известно «СЭ», «Северсталь» арендует до конца сезона защитника «Торпедо» Глеба Иванова.

В текущем сезоне 20-летний защитник провел 2 матча в регулярном чемпионате КХЛ, не отличившись результативными действиями. На его счету 1 очко (0+1) в трех матчах за «Дизель» в ВХЛ.

«Торпедо» с 25 очками после 18 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) идет девятой на «Западе» после 16 игр.