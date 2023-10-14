«Северсталь» арендует защитника «Торпедо» Иванова
Как стало известно «СЭ», «Северсталь» арендует до конца сезона защитника «Торпедо» Глеба Иванова.
В текущем сезоне 20-летний защитник провел 2 матча в регулярном чемпионате КХЛ, не отличившись результативными действиями. На его счету 1 очко (0+1) в трех матчах за «Дизель» в ВХЛ.
«Торпедо» с 25 очками после 18 матчей занимает третье место в Западной конференции КХЛ. «Северсталь» (16 очков) идет девятой на «Западе» после 16 игр.
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|18
|11
|7
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|5
|Динамо М
|18
|11
|7
|23
|6
|ЦСКА
|18
|9
|9
|19
|7
|СКА
|17
|9
|8
|18
|8
|Динамо Мн
|16
|8
|8
|18
|9
|Северсталь
|16
|7
|9
|16
|10
|Куньлунь РС
|21
|6
|15
|14
|11
|Витязь
|18
|4
|14
|9
Результаты / календарь
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19.10
|14.10
|10:00
|
Амур – Ак Барс
|2 : 3 ОТ
|14.10
|13:00
|
Торпедо – Спартак
|2 : 4
|14.10
|16:00
|
Куньлунь РС – Нефтехимик
|3 : 4 ОТ
|14.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|3 : 1
|14.10
|17:00
|
ЦСКА – Сочи
|2 : 1
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