«Северсталь» — «Амур»: онлайн-трансляция матча КХЛ
«Северсталь» и «Амур» сыграют в чемпионате КХЛ 28 октября
Матч «Северсталь» — «Амур» пройдет в FONBET чемпионате КХЛ во вторник, 28 октября. Игра в спортивном комплексе «Ледовый дворец» в Череповце начнется в 19.00 по московскому времени.
Транслировать матч КХЛ будет онлайн-платформа «Кинопоиск» и официальный сайт КХЛ.
За ключевыми событиями и результатом игры «Северсталь» — «Амур» можно следить в нашем матч-центре.
В сезоне-2025/26 «Северсталь» набрала 26 очков после 19 игр, предыдущим соперником череповчан был «Шанхай Дрэгонс» (4:1). У «Амура» — 18 очков в 18 играх, в воскресенье хабаровчане уступили ЦСКА (1:2) и продлили серию из поражений до трех матчей.
Матч «Северсталь» — «Амур» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс
Положение команд
Футбол
Хоккей
|Восточная конференция
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|Авангард
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|Автомобилист
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|Адмирал
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|Ак Барс
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|Амур
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|Барыс
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|Металлург Мг
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|Нефтехимик
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|Салават Юлаев
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|Сибирь
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|11
|Трактор
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|Западная конференция
|И
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|Динамо М
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|Динамо Мн
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|Лада
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|4
|Локомотив
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|0
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|5
|Северсталь
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|0
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|6
|СКА
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|0
|0
|0
|7
|Сочи
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|0
|0
|8
|Спартак
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|0
|0
|0
|9
|Торпедо НН
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|0
|0
|10
|ЦСКА
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|0
|0
|0
|11
|Шанхай Дрэгонс
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Результаты / календарь
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|Спартак – Торпедо НН
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|Ак Барс – Сибирь
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|СКА – Лада
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|Автомобилист – Динамо М
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|5.09
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|Северсталь – Салават Юлаев
|- : -
|5.09
|00:00
|Локомотив – Трактор
|- : -
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