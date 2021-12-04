«Северсталь» дома проиграла «Амуру»
19:17
«Амур» на выезде победил «Северсталь» (2:1) в матче регулярного чемпионата КХЛ.
В составе победителей отличились Александр Шаров и Александр Горшков. У хозяев шайбу забросил Егор Морозов.
«Амур» набрал 35 очков и занимает девятое место на Востоке. У «Северстали» 48 очков и четвертая позиция на Западе.
КХЛ
Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Амур» (Хабаровск) — 1:2 (0:0, 1:0, 0:2)
Голы: Морозов — 4 (бол., Вовченко, Пресс), 35:25 — 1:0. Шаров — 6 (Гребенщиков), 42:40 — 1:1. Горшков — 9, 48:04 — 1:2.
Вратари: Назаркин (58:40) — Бартошак.
Штраф: 4 — 6.
Броски: 30 (8+12+10) — 26 (8+12+6).
Судьи: Белов, Гамалей.
4 декабря. Череповец. МАУ «Ледовый дворец».
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