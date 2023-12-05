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Сегодня, 23:25

«Северсталь» — «Ак Барс»: видеообзор матча КХЛ

Руслан Минаев
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«Ак Барс» на выезде проиграл «Северстали» в матче ФОНБЕТ Чемпионата КХЛ — 1:4.

Видео лучших моментов матча «Северсталь» — «Ак Барс» опубликовано на YouTube-канале КХЛ.

«Ак Барс» прервал серию из 4 побед. Казанский клуб с 48 очками занимает 4-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Северсталь» с 40 очками занимает 7-е место в таблице «Запада».

КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
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Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 40 25 15 55
2 Авангард 38 26 12 55
3 Сал. Юлаев 38 24 14 49
4 Ак Барс 39 23 16 48
5 Лада 40 20 20 48
6 Трактор 39 21 18 46
7 Автомобилист 40 20 20 44
8 Сибирь 40 17 23 41
9 Амур 38 15 23 37
10 Нефтехимик 39 14 25 36
11 Барыс 39 12 27 31
12 Адмирал 36 11 25 29
Западная конференция И В П О
1 Спартак 40 25 15 54
2 Динамо М 39 25 14 54
3 Локомотив 37 24 13 51
4 Торпедо 39 23 16 49
5 СКА 38 24 14 49
6 ЦСКА 38 21 17 44
7 Северсталь 38 17 21 40
8 Динамо Мн 38 17 21 38
9 Куньлунь РС 41 15 26 35
10 Сочи 39 14 25 32
11 Витязь 39 13 26 31
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Автомобилист – СКА
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Трактор – Нефтехимик
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Спартак – Динамо М
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5.12 19:30
Куньлунь РС – Сочи
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Витязь – Сал. Юлаев
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