«Северсталь» — «Ак Барс»: видеообзор матча

«Северсталь» дома победила «Ак Барс» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 7:5.

«Северсталь» набрала 34 очка за 28 матчей и поднялась на шестое место в турнирной таблице Западной конференции. «Ак Барс» (35 баллов в 27 играх) располагается на четвертой позиции на «Востоке».