Хоккей
FONBET Чемпионат КХЛ
Новости
Таблицы Календарь Статистика Таблица переходов Зарплаты КХЛ
Статьи
Видео
Фото
Все материалы
Команды
Тренеры
Стадионы
Главная
Хоккей
КХЛ

Сегодня, 15:45

«Северсталь» — «Ак Барс»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» встретится с «Ак Барсом» в регулярном чемпионате КХЛ
Александр Иткин
редактор интернет отдела
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте
Вратарь «Северстали» Дмитрий Шугаев.
Фото Дарья Исаева, «СЭ», «СЭ»

«Северсталь» и «Ак Барс» встретятся в матче FONBET чемпионата КХЛ в субботу, 23 ноября. Игра будет проходить в Ледовом дворце в Череповце, стартовое вбрасывание состоится в 17.00 по московскому времени.

В прямом эфире матч покажут онлайн-платформа «Кинопоиск» и телеканал «КХЛ Prime». В Казани игру также будет показывать местный канал «ТНВ-Татарстан».

С ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Ак Барс» можно ознакомиться в матч-центре на нашем сайте.

В регулярном чемпионате КХЛ-2024/25 «Ак Барс» в 26 играх набрал 35 очков. «Северсталь» провела 27 игр и набрала 32 очка.

В среду, 20 ноября, «Ак Барс» победил «Нефтехимик» (2:0), а «Северсталь» — «Адмирал» (2:1).

Матч «Северсталь» — «Ак Барс» — смотри на Кинопоиске с подпиской Яндекс Плюс

Хоккей
КХЛ
ХК Ак Барс
ХК Северсталь
Читайте также
В США призвали к импичменту Байдена после удара Россией «Орешником» по Украине
В Ленобласти мужчина умер от нанесенной котом раны
Чего ждать от команды Трампа. Разбор
Тренера «Зенита» Тимощука лишили всех государственных наград на Украине
Игрок сборной Грузии по водному поло Битадзе временно отстранен из-за допинга
Овечкина сломали, чтобы он не догнал Гретцки? А что, а вдруг? У российского форварда самая тяжелая травма в карьере
Популярное видео
«Питтсбург» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Сент-Луис» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
Трансферы «Авангарда», почему не приехал Рирден, Разин vs журналисты
«Юта» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Бостон» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Вегас» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Сиэтл» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Даллас»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Баффало»: НХЛ, видеообзор матча
«Колорадо» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Оттава» — «Филадельфия»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Сан-Хосе»: НХЛ, видеообзор матча
«Даллас» — «Бостон»: НХЛ, видеообзор матча
«Анахайм» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Торонто»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Айлендерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Виннипег»: НХЛ, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

«Куньлунь» арендует Лихачева у «Локомотива»

«Локомотив» — «Торпедо»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 30 25 5 52
2 Спартак 28 19 9 41
3 Динамо М 29 18 11 39
4 СКА 30 18 12 39
5 ЦСКА 27 14 13 35
6 Северсталь 27 16 11 32
7 Динамо Мн 29 15 14 32
8 Торпедо 29 13 16 31
9 Витязь 29 13 16 28
10 Куньлунь РС 30 11 19 25
11 Сочи 27 10 17 22
Восточная конференция И В П О
1 Трактор 29 19 10 42
2 Автомобилист 27 17 10 37
3 Сал. Юлаев 26 17 9 36
4 Ак Барс 26 17 9 35
5 Металлург Мг 30 15 15 31
6 Адмирал 30 12 18 29
7 Нефтехимик 30 10 20 28
8 Сибирь 27 11 16 25
9 Лада 27 10 17 25
10 Авангард 27 11 16 24
11 Барыс 29 9 20 20
12 Амур 29 6 23 15
Результаты / календарь
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
26.11
27.11
28.11
23.11 14:00
Спартак – Витязь
 5 : 4 ОТ
23.11 14:00
Трактор – Куньлунь РС
 1 : 4
23.11 17:00
Северсталь – Ак Барс
 - : -
23.11 17:00
Локомотив – Торпедо
 - : -
23.11 17:00
Нефтехимик – Сал. Юлаев
 - : -
Все результаты / календарь

Olimpbet awards

Кубок года по футболу

Новости
RSS RSS
Все новости