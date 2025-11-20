«Северсталь» в овертайме обыграла «Адмирал»

«Северсталь» победила «Адмирал» в домашнем матче FONBET чемпионата КХЛ — 3:2 ОТ.

За хозяев голы в основное время забили Владимир Грудинин и Давид Думбадзе. У гостей отличились Аркадий Шестаков и Кайл Олсон.

В овертайме шайбу забросил Данил Аймурзин.

«Северсталь» набрала 40 очков в 29 матчах и вышла на второе место в турнирной таблице Западной конференции. У команды четвертая победа подряд. «Адмирал» с 25 баллами после 26 игр располагается на девятой позиции на «Востоке».

Следующий матч череповчане проведут 23 ноября против «Лады», а команда из Владивостока днем ранее сыграет с «Металлургом».