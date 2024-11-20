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Сегодня, 21:46

«Северсталь» прервала четырехматчевую серию поражений благодаря победе над «Адмиралом»

Алина Савинова
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«Северсталь» дома одержала победу над «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.

У клуба из Череповца в этой игре отличились Михаил Ильин и Тимур Муханов. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Егор Петухов.

«Северсталь» прервала четырехматчевую серию поражений. Команда занимает шестое место в таблице «Запада», набрав 32 очка в 27 играх. «Адмирал» (29 баллов за 29 встреч) идет шестым на «Востоке».

КХЛ. Регулярный чемпионат

«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)

Голы: Ильин — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 9:14 — 1:0. Муханов — 3 (Калдис, Иванцов), 28:45 — 2:0. Петухов — 12, 59:38 — 2:1.

Вратари: Шостак — Коновалов (58:47 — 58:52, 59:23 — 59:38, 59:43).

Штраф: 2 — 6.

Броски: 40 (19+12+9) — 18 (4+4+10).

Судьи: Сидоренко, Фатеев.

20 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4512 зрителей.

Хоккей
КХЛ
ХК Адмирал
ХК Северсталь
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