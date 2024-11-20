«Северсталь» прервала четырехматчевую серию поражений благодаря победе над «Адмиралом»
«Северсталь» дома одержала победу над «Адмиралом» в матче FONBET Чемпионата КХЛ — 2:1.
У клуба из Череповца в этой игре отличились Михаил Ильин и Тимур Муханов. Автором единственной заброшенной шайбы гостей стал Егор Петухов.
«Северсталь» прервала четырехматчевую серию поражений. Команда занимает шестое место в таблице «Запада», набрав 32 очка в 27 играх. «Адмирал» (29 баллов за 29 встреч) идет шестым на «Востоке».
КХЛ. Регулярный чемпионат
«Северсталь» (Череповец) — «Адмирал» (Владивосток) — 2:1 (1:0, 1:0, 0:1)
Голы: Ильин — 2 (Пилипенко, Аймурзин), 9:14 — 1:0. Муханов — 3 (Калдис, Иванцов), 28:45 — 2:0. Петухов — 12, 59:38 — 2:1.
Вратари: Шостак — Коновалов (58:47 — 58:52, 59:23 — 59:38, 59:43).
Штраф: 2 — 6.
Броски: 40 (19+12+9) — 18 (4+4+10).
Судьи: Сидоренко, Фатеев.
20 ноября. Череповец. МАУ «Ледовый дворец». 4512 зрителей.
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|30
|25
|5
|52
|2
|Спартак
|28
|19
|9
|41
|3
|Динамо М
|28
|17
|11
|37
|4
|СКА
|29
|17
|12
|37
|5
|ЦСКА
|26
|14
|12
|35
|6
|Северсталь
|27
|16
|11
|32
|7
|Динамо Мн
|28
|15
|13
|32
|8
|Торпедо
|28
|13
|15
|31
|9
|Витязь
|29
|13
|16
|28
|10
|Сочи
|26
|10
|16
|22
|11
|Куньлунь РС
|28
|9
|19
|21
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Трактор
|27
|18
|9
|40
|2
|Автомобилист
|26
|17
|9
|36
|3
|Ак Барс
|26
|17
|9
|35
|4
|Сал. Юлаев
|25
|16
|9
|34
|5
|Металлург Мг
|30
|15
|15
|31
|6
|Адмирал
|29
|12
|17
|29
|7
|Нефтехимик
|30
|10
|20
|28
|8
|Лада
|26
|10
|16
|24
|9
|Сибирь
|26
|10
|16
|23
|10
|Авангард
|26
|10
|16
|22
|11
|Барыс
|28
|9
|19
|20
|12
|Амур
|28
|5
|23
|13
|20.11
|17:00
|
Барыс – Металлург Мг
|2 : 1
|20.11
|19:30
|
Спартак – Амур
|7 : 3
|20.11
|19:30
|
Ак Барс – Нефтехимик
|2 : 0
|20.11
|19:30
|
Северсталь – Адмирал
|2 : 1
|20.11
|19:30
|
Динамо М – Сибирь
|4 : 2