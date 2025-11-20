«Северсталь» и «Адмирал» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 20 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат

20 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец) Северсталь Адмирал

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца набрала 38 очков в 28 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Моряки» с 24 очками в 25 играх располагаются на девятой строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.