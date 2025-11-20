Хоккей
Сегодня, 16:00

«Северсталь» — «Адмирал»: онлайн-трансляция матча КХЛ

«Северсталь» и «Адмирал» сыграют в регулярном чемпионате КХЛ 20 ноября
Валентина Глазко
редактор интернет отдела
«Северсталь» и «Адмирал» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 20 ноября.
Фото ХК «Северсталь»

«Северсталь» и «Адмирал» встретятся в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ в четверг, 20 ноября. Матч пройдет в «Ледовом дворце» в Череповце. Начало — в 19.00 по московскому времени.

FONBET КХЛ. Регулярный чемпионат
20 ноября, 19:00. Ледовый дворец (Череповец)
Северсталь
Адмирал

Следить за ключевыми событиями игры «Северсталь» — «Адмирал» можно в матч-центре на сайте «СЭ». Трансляцию в прямом эфире покажут на платформе «Кинопоиск» и официальном сайте КХЛ.

Команда из Череповца набрала 38 очков в 28 матчах и занимает третье место в Западной конференции. «Моряки» с 24 очками в 25 играх располагаются на девятой строчке «Востока».

Регулярный чемпионат КХЛ сезона 2025/2026 пройдет с 5 сентября по 20 марта.

Популярное видео
«Вашингтон» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Увольнение Кудашова, уход Гру, кошмарная серия «Сибири»
«Тампа-Бэй» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Монреаль»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Вегас»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Вашингтон» — «Нью-Джерси»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Тампа-Бэй»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Каролина» — «Ванкувер»: НХЛ, видеообзор матча
«Нэшвилл» — «Питтсбург»: НХЛ, видеообзор матча
«Коламбус» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Флорида» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Филадельфия» — «Эдмонтон»: НХЛ, видеообзор матча
Кризис «Авангарда» / ужасная серия «Сибири» / скандал с фаном «Шанхая»
«Каролина» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Рейнджерс» — «Нэшвилл»: НХЛ, видеообзор матча
«Миннесота» — «Калгари»: НХЛ, видеообзор матча
«Питтсбург» — «Лос-Анджелес»: НХЛ, видеообзор матча
«Эдмонтон» — «Колорадо»: НХЛ, видеообзор матча
«Ванкувер» — «Коламбус»: НХЛ, видеообзор матча
«Тампа-Бэй» — «Вашингтон»: НХЛ, видеообзор матча
«Детройт» — «Рейнджерс»: НХЛ, видеообзор матча
«Айлендерс» — «Миннесота»: НХЛ, видеообзор матча
«Автомобилист» — «Металлург»: онлайн-трансляция матча КХЛ
Восточная конференция И В П О
1 Металлург Мг 28 21 7 44
2 Авангард 27 17 10 37
3 Ак Барс 28 17 11 36
4 Автомобилист 29 16 13 35
5 Нефтехимик 29 15 14 31
6 Трактор 29 13 16 31
7 Барыс 28 10 18 25
8 Амур 26 10 16 24
9 Адмирал 25 10 15 24
10 Салават Юлаев 27 10 17 23
11 Сибирь 27 7 20 17
Западная конференция И В П О
1 Локомотив 29 19 10 41
2 Торпедо НН 30 18 12 39
3 Северсталь 28 19 9 38
4 Динамо Мн 27 17 10 37
5 Динамо М 27 16 11 33
6 Шанхай Дрэгонс 27 13 14 32
7 Спартак 27 14 13 31
8 ЦСКА 28 13 15 29
9 СКА 26 12 14 28
10 Лада 28 9 19 21
11 Сочи 26 7 19 19
Результаты / календарь
10.11
11.11
12.11
13.11
14.11
15.11
16.11
17.11
18.11
19.11
20.11
21.11
22.11
23.11
24.11
25.11
20.11 17:00 Автомобилист – Металлург Мг - : -
20.11 17:00 Трактор – Амур - : -
20.11 19:00 Северсталь – Адмирал - : -
20.11 19:30 Динамо М – Сибирь - : -
20.11 19:30 Торпедо НН – Спартак - : -
20.11 19:30 Динамо Мн – ЦСКА - : -
Все результаты / календарь

