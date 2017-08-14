Сестито объявил о завершении карьеры

Нападающий Тим Сестито, ранее выступавший в составе рижского "Динамо", объявил о завершении профессиональной карьеры. По словам форварда, данное решение обусловлено желанием посвящать больше времени семье и детям. В составе динамовцев в минувшем сезоне 32-летний хоккеист провел 53 матча и набрал 12 (7+5) очков.

- Идея о завершении карьеры вынашивалась в течение нескольких лет, - приводит Sportacentrs Сестито. - Не потому, что не смогу играть на высоком уровне, а из-за желания сосредоточиться на семье и детях.

Сезоны в рижской команде оставили приятные воспоминания. Там прекрасный город и хорошие люди. Я нашел новых друзей. Конечно, первый год для меня лично было гораздо лучше. Второй сезон получился провальным. Я был не в состоянии использовать свои сильные стороны. Другие тренеры не хотели прислушиваться к Озолиньшу, сезон прошел зря.