Серия «Металлург» — «Авангард» станет самой результативной в истории Кубка Гагарина

Серия второго раунда плей-офф между «Металлургом» — «Авангардом» станет самой результативной в истории Кубка Гагарина.

«Авангард» выиграл первые два матча серии: 8:1 и 7:5 соответственно. Затем «Магнитка» забрала три матча подряд: 5:2, 5:1 и снова 5:2.

Шестой матч серии остался за «Авангардом» — 5:1.

В данный момент команды уже забросили 47 шайб, повторив рекорд серии «Трактор» — «Барыс» в первом раунде сезона 2012/2013.