Серия «Металлург» — «Авангард» стала рекордной по результативности в истории плей-офф КХЛ

Магнитогорский «Металлург» и омский «Авангард» установили новый рекорд результативности серии в истории плей-офф КХЛ.

После первого периода седьмого матча серии второго раунда Кубька Гагарина «Магнитка» обыгрывает «Авангард» со счетом 2:0.

Таким образом, в этой серии в общей сложности уже было забито 49 голов.

Ранее в сезоне-2012/13 в серии первого раунда «Трактор» — «Барыс» было забито 47 голов, что было прежним рекордом.