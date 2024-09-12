Звягин о поражении от «Амура»: «Мы играем не в приставку, у другой команды тоже есть характер и гордость»
Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин подвел итоги матча против «Амура» (2:3 Б) в ФОНБЕТ Чемпионате КХЛ.
Омичи вели со счетом 2:0 до середины третьего периода, но упустили победу в основное время и проиграли в серии буллитов.
«Хоккей — это игра. В нее играют не роботы, да и играем мы не в приставку. У другой команды тоже есть и характер, и гордость. И мы не исключение из правил. Да, вели 2:0 и проиграли, но такое встречается», — приводит слова Звягина официальный сайт КХЛ.
«Авангард» потерпел первое поражение в сезоне, но с 7 очками сохраняет лидерство в турнирной таблице Восточной конференции. «Амур» набрал 4 балла и поднялся на пятую строчку.
15 сентября «Авангард» на выезде сыграет против «Сибири». «Амур» в этот же день примет у себя «Куньлунь».
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|3
|3
|0
|6
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|3
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|1
|4
|4
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|3
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|5
|Северсталь
|3
|2
|1
|4
|6
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|4
|2
|2
|4
|7
|Куньлунь РС
|3
|2
|1
|4
|8
|СКА
|3
|1
|2
|3
|9
|Торпедо
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|1
|2
|3
|10
|Динамо М
|3
|1
|2
|2
|11
|Сочи
|2
|1
|1
|2
|12.09
|19:00
|
Нефтехимик – Металлург Мг
|- : -
|12.09
|19:00
|
Северсталь – Сибирь
|- : -
|12.09
|19:30
|
Спартак – Динамо М
|- : -
|12.09
|19:30
|
ЦСКА – Торпедо
|- : -
|12.09
|19:30
|
СКА – Трактор
|- : -
|12.09
|19:30
|
Куньлунь РС – Локомотив
|- : -