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Сергей Зубов: «Желание немножко затуманило наши головы»

22:14
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Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов оценил игру команды в гостевом матче с «Локомотивом» (0:1).

— Игра кардинально отличалась от того, что мы показали здесь месяц назад, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Ребята хотели, было видно желание, но, видимо, желание немножко затуманило наши головы. Столько хороших моментов... Тяжело выиграть матч, когда ты не забиваешь. То обидное удаление в конце стоило нам игры.

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Дополнительная информация

https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Lokomotiv-Sochi-Press-konferencija-9150

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