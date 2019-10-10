Сергей Зубов: «Желание немножко затуманило наши головы»
22:14
Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов оценил игру команды в гостевом матче с «Локомотивом» (0:1).
— Игра кардинально отличалась от того, что мы показали здесь месяц назад, — цитирует тренера официальный сайт «Сочи». — Ребята хотели, было видно желание, но, видимо, желание немножко затуманило наши головы. Столько хороших моментов... Тяжело выиграть матч, когда ты не забиваешь. То обидное удаление в конце стоило нам игры.
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https://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Lokomotiv-Sochi-Press-konferencija-9150