Сергей Зубов включен в Зал славы в Торонто

Бывший российский защитник Сергей Зубов включен в Зал хоккейной славы в Торонто, сообщает официальный Твиттер организации.

Зубов в качестве хоккеиста играл за российские ЦСКА и СКА, а в НХЛ выступал в составе "Рейнджерс", "Питтсбурга" и "Далласа". Он дважды завоевал Кубок Стэнли - в 1994 году с "Пингвинз" и в 1999 году со "Старз".

В 2015-2016 году Зубов возглавлял СКА, а с 2017-го работает главным тренером "Сочи".

Congratulations on your induction into the Hockey Hall of Fame! #HHOF2019 pic.twitter.com/sRKJzv1IRP — Hockey Hall of Fame (@HockeyHallFame) 25 июня 2019 г.



Зубов стал девятым россиянином-членом Зала славы в Торонто. Ранее такой чести удостились Владислав Третьяк (1989), Вячеслав Фетисов (2001), Валерий Харламов (2005), Игорь Ларионов (2008), Павел Буре (2012), Сергей Федоров (2015), Сергей Макаров (2016) и Александр Якушев (2018).

Помимо Зубова, в 2019 году в Зал славы были введены бывший вратарь и нынешний генеральный менеджер "Питтсбурга" Джим Рутерфорд, тренер Джерри Йорк, форварды Гай Карбонно и Вацлав Недомански, а также хоккеистка Хэйли Уикенхайзер.