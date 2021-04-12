Сергей Зубов стал главным тренером рижского «Динамо»

Новым главным тренером рижского «Динамо» назначен Сергей Зубов, сообщает официальный сайт клуба 12 апреля.

«Я очень благодарен руководству «Динамо» за выраженное доверие и буду делать все для того, чтобы рижская команда снова порадовала великолепных латвийских болельщиков своими достижениями и результатами, — сказал специалист. — Я понимаю, что ситуация непростая, но это вызов, который я принял, и буду делать все возможное и невозможное для того, чтобы команда снова поборолась за выход в плей-офф. Предстоит много работать над формированием команды и разработкой конкретного плана подготовки, и я немедленно приступлю к работе в тесном сотрудничестве с руководством клуба».

В прошлом сезоне «Динамо» заняло последнее место в Западной конференции и не смогло выйти в плей-офф. 50-летний Сергей Зубов ранее был главным тренером СКА и «Сочи».