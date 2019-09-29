КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Теги

Горячие темы

Авторские рубрики

Live
Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сергей Зубов считает, что «Сочи» не хватает уверенности

21:09
Теги:

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал результат матча с «Торпедо» (1:4).

— Сложное было начало, — приводит слова тренера официальный сайт «Торпедо». — В первые минут пять-шесть «Торпедо» поддавило нас. Потом игра выровнялась, и стали возникать моменты. Второй период мы просто провалили, начались удаления совершенно ненужные. Пытались что-то изменить в третьем, но уверенности нам не хватило. Будем работать над компонентами игры, которые сегодня не получились.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Дополнительная информация

http://www.hctorpedo.ru/15775-torpedo-nizhegorodskaja-obl-dinamo-minsk.html#sel=14:1,14:2

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир