Сергей Зубов считает, что «Сочи» не хватает уверенности

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал результат матча с «Торпедо» (1:4).

— Сложное было начало, — приводит слова тренера официальный сайт «Торпедо». — В первые минут пять-шесть «Торпедо» поддавило нас. Потом игра выровнялась, и стали возникать моменты. Второй период мы просто провалили, начались удаления совершенно ненужные. Пытались что-то изменить в третьем, но уверенности нам не хватило. Будем работать над компонентами игры, которые сегодня не получились.

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