Сергей Зубов — о «Сочи»: «Руководство не обозначило цели на сезон, команда не поняла, для чего мы собрались»
Бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов, по информации «СЭ», отправленный в отставку 24 марта, в эксклюзивном интервью рассказал, что стало главной причиной неудачи в прошедшем сезоне.
— Как оцените прошедший сезон? Что удалось сделать, что не получилось?
— Перед стартом сезона смотрели вперед с оптимизмом. Да, нам не хватало первого звена и первой пары защитников. Были некоторые проблемы с вратарями. Результаты получились скомканными.
— Насколько команда отвечала вашим требованиям? Что удалось донести до ребят по ходу сезона?
— Система игры по сравнению с предыдущими моими годами работы в «Сочи» поменялась. Считаю, что в лучшую сторону. Мы лучше контролировали среднюю зону, лучше шли в форчек (прессинг в зоне атаки. — Прим. «СЭ») в зависимости от нашей физической формы.
Изначально самая большая проблема была в поставленных задачах. Наши руководители просто не пришли на встречу с командой, не обозначили цели на сезон. Куда мы идем, какие у нас ориентиры. Было шоу с болельщиками. Я, как главный тренер, и наш спортивный директор сказали напутственные слова. И на этом все. То есть команда даже не знала, нужно ли ей бороться за плей-офф, за какое-то определенное место в таблице. Нам тупо не дали никаких объяснений. Считаю, это был определяющий момент в сезоне. Команда не поняла, зачем мы собрались. Вот так.
«Сочи» занял последнее место в Западной конференции и 21-е место в общей таблице лиги из 23 команд.
