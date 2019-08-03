Сергей Зубов про Анисина: "Решили пойти дальше с другими ребятами"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов поделился впечатлениями от победы над рижским "Динамо" (2:1 Б) в рамках Sochi Hockey Open и прокомментировал расторжение пробного контракта с Михаилом Анисиным.

– Игра получилась живенькой. Тревожные моменты были во втором периоде – когда двойной штраф был, когда две минуты "3 на 5" играли, но выстояли. Третий период понравился больше всего. Для первой игры неплохо.

– Что помешало Анисину закрепиться в "Сочи"?

– У Миши было хорошее желание. Он неплохо отработал. Но мы решили пойти дальше с другими ребятами.

– Полученный от СКА Богданов будет играть?

– У нас четыре вратаря. Игр много, все получат свой шанс. (Игорь Еронко)