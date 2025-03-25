Зубов — об увольнении из «Сочи»: «Мистер Воропаев сказал, что у меня нет драйва»
Бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов, по информации «СЭ», отправленный в отставку 24 марта, в эксклюзивном интервью предположил, что стало причиной его увольнения.
— Не было у вас ощущения, что для определенных руководителей клуба команда существует для галочки?
— Так это происходит на протяжении поcледних 7-8 лет. Это даже не предмет для обсуждения. Это факт! Команда существует, были финансовые проблемы, с ними как-то боролись. Что-то получалось, что-то нет. Но спортивная составляющая у «Сочи» уже давно отсутствует. Клуб не имеет спортивной цели. «Прожили год — нормально, проживем следующий, будет еще лучше».
— Вы ведь подписывали контракт на два сезона? С целью построить нормальную команду, имея на руках, положа руку на сердце, коллектив уровня середняка ВХЛ.
— У нас масса игроков, человек пять, кто превысил все свои персональные рекорды по очкам, заброшенным шайбам, показателю «плюс-минус». Костяк у нас на будущее собирался неплохой, мы знали, с кем мы пойдем в следующий сезон. Понимали, кто нам нужен для усиления. То, что произошло сегодня (разговор состоялся 24 марта), — это небольшой шок. Само известие об отставке я переживу, мне уже всякое удавалось повидать.
— Чье это было решение?
— Мне сказал об этом мистер Воропаев (генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев. — Прим. «СЭ»). Он сказал, что у меня нет искры, драйва и нужно разорвать контракт.
— У человека, выигравшего Олимпийские игры и два раза Кубок Стэнли, нет драйва?
— Ну видите, получается, что нет! Объяснение было такое: «Хоккей меняется, а драйва у вас нет».
|Восточная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Металлург Мг
|12
|9
|3
|20
|2
|Авангард
|11
|9
|2
|18
|3
|Автомобилист
|12
|7
|5
|15
|4
|Нефтехимик
|12
|7
|5
|14
|5
|Трактор
|12
|5
|7
|14
|6
|Ак Барс
|12
|6
|6
|13
|7
|Адмирал
|11
|5
|6
|12
|8
|Барыс
|12
|5
|7
|12
|9
|Сибирь
|11
|5
|6
|10
|10
|Амур
|11
|3
|8
|8
|11
|Салават Юлаев
|10
|3
|7
|8
|Западная конференция
|И
|В
|П
|О
|1
|Локомотив
|12
|8
|4
|18
|2
|Торпедо НН
|13
|8
|5
|17
|3
|Шанхай Дрэгонс
|10
|6
|4
|14
|4
|Динамо Мн
|10
|6
|4
|14
|5
|ЦСКА
|12
|6
|6
|13
|6
|Спартак
|12
|5
|7
|13
|7
|Динамо М
|11
|6
|5
|13
|8
|Северсталь
|12
|6
|6
|12
|9
|СКА
|11
|5
|6
|12
|10
|Сочи
|11
|4
|7
|9
|11
|Лада
|12
|2
|10
|6
|5.10
|13:30
|
Сибирь – Барыс
|1 : 0 Б
|5.10
|14:00
|
Спартак – Металлург Мг
|2 : 6
|5.10
|14:30
|
Салават Юлаев – Сочи
|3 : 1
|5.10
|16:00
|
Лада – Адмирал
|1 : 2 ОТ
|5.10
|17:00
|
Торпедо НН – Динамо М
|1 : 4
|5.10
|17:00
|
ЦСКА – Северсталь
|3 : 2
|5.10
|17:00
|
Ак Барс – Амур
|3 : 1