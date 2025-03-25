Зубов — об увольнении из «Сочи»: «Мистер Воропаев сказал, что у меня нет драйва»

Бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов, по информации «СЭ», отправленный в отставку 24 марта, в эксклюзивном интервью предположил, что стало причиной его увольнения.

— Не было у вас ощущения, что для определенных руководителей клуба команда существует для галочки?

— Так это происходит на протяжении поcледних 7-8 лет. Это даже не предмет для обсуждения. Это факт! Команда существует, были финансовые проблемы, с ними как-то боролись. Что-то получалось, что-то нет. Но спортивная составляющая у «Сочи» уже давно отсутствует. Клуб не имеет спортивной цели. «Прожили год — нормально, проживем следующий, будет еще лучше».

— Вы ведь подписывали контракт на два сезона? С целью построить нормальную команду, имея на руках, положа руку на сердце, коллектив уровня середняка ВХЛ.

— У нас масса игроков, человек пять, кто превысил все свои персональные рекорды по очкам, заброшенным шайбам, показателю «плюс-минус». Костяк у нас на будущее собирался неплохой, мы знали, с кем мы пойдем в следующий сезон. Понимали, кто нам нужен для усиления. То, что произошло сегодня (разговор состоялся 24 марта), — это небольшой шок. Само известие об отставке я переживу, мне уже всякое удавалось повидать.

— Чье это было решение?

— Мне сказал об этом мистер Воропаев (генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев. — Прим. «СЭ»). Он сказал, что у меня нет искры, драйва и нужно разорвать контракт.

— У человека, выигравшего Олимпийские игры и два раза Кубок Стэнли, нет драйва?

— Ну видите, получается, что нет! Объяснение было такое: «Хоккей меняется, а драйва у вас нет».