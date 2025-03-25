Хоккей
25 марта, 17:20

Зубов — об увольнении из «Сочи»: «Мистер Воропаев сказал, что у меня нет драйва»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Сергей Зубов.
Фото ХК «Сочи»

Бывший главный тренер «Сочи» Сергей Зубов, по информации «СЭ», отправленный в отставку 24 марта, в эксклюзивном интервью предположил, что стало причиной его увольнения.

— Не было у вас ощущения, что для определенных руководителей клуба команда существует для галочки?

— Так это происходит на протяжении поcледних 7-8 лет. Это даже не предмет для обсуждения. Это факт! Команда существует, были финансовые проблемы, с ними как-то боролись. Что-то получалось, что-то нет. Но спортивная составляющая у «Сочи» уже давно отсутствует. Клуб не имеет спортивной цели. «Прожили год — нормально, проживем следующий, будет еще лучше».

— Вы ведь подписывали контракт на два сезона? С целью построить нормальную команду, имея на руках, положа руку на сердце, коллектив уровня середняка ВХЛ.

— У нас масса игроков, человек пять, кто превысил все свои персональные рекорды по очкам, заброшенным шайбам, показателю «плюс-минус». Костяк у нас на будущее собирался неплохой, мы знали, с кем мы пойдем в следующий сезон. Понимали, кто нам нужен для усиления. То, что произошло сегодня (разговор состоялся 24 марта), — это небольшой шок. Само известие об отставке я переживу, мне уже всякое удавалось повидать.

— Чье это было решение?

— Мне сказал об этом мистер Воропаев (генеральный директор «Сочи» Сергей Воропаев. — Прим. «СЭ»). Он сказал, что у меня нет искры, драйва и нужно разорвать контракт.

— У человека, выигравшего Олимпийские игры и два раза Кубок Стэнли, нет драйва?

— Ну видите, получается, что нет! Объяснение было такое: «Хоккей меняется, а драйва у вас нет».

Сергей Зубов.«Сочи» существует для галочки, спортивная составляющая давно отсутствует». Зубов — об увольнении из клуба
ХК Сочи
Сергей Зубов
  • Gagiga

    Сочи, Куньлунь, Витязь, Нефтехимик, Амур, Барыс просто чтобы были. Декларируют сверхзадачи, а по факту просто болтаются внизу для веса лиги. Руководству ничего не надо. Никакой тренер не сможет расшевелить это болото. А с уходом Зубова оборона СКА здорово просела в этом сезоне.

    25.03.2025

  • hant64

    К несчастью российского хоккея, вот такие вот воропаевы многими клубами КХЛ и руководят. А это прямой путь только к деградации, больше никуда.

    25.03.2025

  • Павел Пушган

    Зубов тренер толковый. Всё что можно из этого состава выжать он выжимал.

    25.03.2025

  • Alex.S

    Надо строить стадион для команды, а не создавать команду, чтоб задействовать стадион.

    25.03.2025

    • Сергей Зубов — о «Сочи»: «Руководство не обозначило цели на сезон, команда не поняла, для чего мы собрались»

    «Трактор» — «Адмирал»: расписание матчей серии первого раунда плей-офф КХЛ
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    Восточная конференция И В П О
    1 Металлург Мг 12 9 3 20
    2 Авангард 11 9 2 18
    3 Автомобилист 12 7 5 15
    4 Нефтехимик 12 7 5 14
    5 Трактор 12 5 7 14
    6 Ак Барс 12 6 6 13
    7 Адмирал 11 5 6 12
    8 Барыс 12 5 7 12
    9 Сибирь 11 5 6 10
    10 Амур 11 3 8 8
    11 Салават Юлаев 10 3 7 8
    Западная конференция И В П О
    1 Локомотив 12 8 4 18
    2 Торпедо НН 13 8 5 17
    3 Шанхай Дрэгонс 10 6 4 14
    4 Динамо Мн 10 6 4 14
    5 ЦСКА 12 6 6 13
    6 Спартак 12 5 7 13
    7 Динамо М 11 6 5 13
    8 Северсталь 12 6 6 12
    9 СКА 11 5 6 12
    10 Сочи 11 4 7 9
    11 Лада 12 2 10 6
    Результаты / календарь
    25.09
    26.09
    27.09
    28.09
    29.09
    30.09
    1.10
    2.10
    3.10
    4.10
    5.10
    6.10
    7.10
    8.10
    9.10
    10.10
    5.10 13:30
    Сибирь – Барыс
    		 1 : 0 Б
    5.10 14:00
    Спартак – Металлург Мг
    		 2 : 6
    5.10 14:30
    Салават Юлаев – Сочи
    		 3 : 1
    5.10 16:00
    Лада – Адмирал
    		 1 : 2 ОТ
    5.10 17:00
    Торпедо НН – Динамо М
    		 1 : 4
    5.10 17:00
    ЦСКА – Северсталь
    		 3 : 2
    5.10 17:00
    Ак Барс – Амур
    		 3 : 1
    Все результаты / календарь

