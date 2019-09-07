Сергей Зубов: «Надеюсь, что больше такого не повторится в нашем клубе»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал результат матча против «Ак Барса» (3:6).

— Не припомню такого начала. Надеюсь, что больше такого не повторится в нашем клубе, — цитирует тренера официальный сайт сочинцев. — Мы заостряли вопрос про опытных игроков после прошлой игры, но, видимо, не дошло еще до ребят, что игра начинается с первой минуты. Это простительно новичкам, но не лидерам команды. Вернулись, не сдались, есть плюс и это можно занести в актив. Но поздно, не хватило времени и соперник хорошо сыграл в обороне.

— Сергей Александрович, как оцените физическое состояние команды? Все-таки два матча за два дня.

— Вы же видели — играли до конца. Вроде неплохое состояние. Сезон длинный.

— Почему приняли решение выпустить Проскурякова с первых минут матча?

— Решение было принято еще вчера. Неудачное начало, что делать. Игра продолжается.

Все — о КХЛ: статьи, турнирные таблицы, результаты матчей