Сергей Зубов: «Можно было смениться, но, видимо, было тяжело уже соображать»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал результат матча с «Йокеритом». Команда упустила преимущество в две шайбы и уступила в овертайме — 2:3.

— Неплохие были два периода для нас, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Мы, в принципе, рассчитывали увидеть агрессивную игру от команды «Йокерит». Держались, моменты были. Жалко, что нахватали этих удалений в третьем периоде — совершенно ненужных.

В овертайме эта ошибка... ребята немножко переиграли отрезок. Можно было, конечно, смениться, но, видимо, было тяжело уже соображать. Хороший балл для нас. Будем готовится к следующей игре.

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