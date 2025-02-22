Зубов: «Третий период с «Торпедо» получился боевым. Возьмем его себе в зачет»

Главный тренер «Сочи» Сергей Зубов прокомментировал поражение от «Торпедо» (3:6) в матче FONBET Чемпионата КХЛ.

«Стоит отметить третий период — он получился боевым. Возьмем его себе в зачет. Команды подошли к этой игре с разных курсов. «Торпедо» отдыхало шесть дней. У нас были тяжёлые предыдущие два матча, добирались сложно. Соперник был свежее, а нам не хватило энергии, скорости, эмоции. Выпадали на продолжительные отрезки. В третьем периоде проявили характер. Ребята учатся не любить поигрывать. Будем делать выводы, как строить игровую модель, как выстраивать третьи-четвертые игры на выезде», — цитирует пресс-служба лиги Зубова.

«Сочи» с 44 очками идет на последнем месте в Западной конференции. «Торпедо» занимает 8-е место — 64 очка.

В следующем матче «Сочи» сыграет с «Куньлунем» в воскресенье, 23 февраля. Начало игры — 19:30 по московскому времени.