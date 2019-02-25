Сергей Зубов: "Имели проблемы с выходом из зоны, и из этого получили три гола"

Главный тренер "Сочи" Сергей Зубов рассказал, почему его команда уступила в первом матче четвертьфинальной серии Западной конференции с "Локомотивом" (3:4 ОТ).

– Во втором периоде "Локомотив" нас переиграл. Но, в целом, игра была равная. Что касается гола в овертайме, то в таких моментах нужно дорабатывать до конца, – сказал Зубов.

– "Локомотив" сумел вырвать победу за счет вашей неудачной концовки?

– Соперник сыграл здорово во втором периоде. Он добавил в темпе, а мы с этим не справлялись. Имели проблемы с выходом из зоны, и из этого получили три гола.

– Оцените игру Полунина и Капустина? Будете ли вы им дальше доверять?

– У нас есть ребята на замену. Кто будет решать в следующей игре, будем решать завтра, после анализа. (Владислав Уткин)

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