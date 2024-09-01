Толчинский: «Я думаю, что СКА готов к новому сезону»

Нападающий СКА Сергей Толчинский в разговоре с «СЭ» оценил готовность петербургской команды к новому сезону КХЛ.

«Я думаю, что команда готова [к новому сезону]. Естественно, все равно по ходу сезона нам предстоит еще долгий путь. У нас есть определенные задачи. Нам есть над чем работать, есть что улучшать, и я думаю, по ходу сезона будем что-то корректировать, что-то шлифовать. А так, в принципе, я думаю, команда выглядит отлично, и то, что мы выиграли предсезонный турнир, тому доказательство», — сказал Толчинский «СЭ».

СКА начнет новый сезон регулярного чемпионата КХЛ гостевым матчем против магнитогорского «Металлурга» 5 сентября.

В прошлом сезоне армейцы дошли до четвертьфинала Кубка Гагарина, где уступили екатеринбургскому «Автомобилисту».