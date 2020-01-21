Сергей Толчинский: «Куда улетал на время Матча звезд? В Химки»
Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2). Форвард отметился дублем и помог московским армейцам одержать волевую победу.
— Меня всего распирает от эмоций, все-таки забил два гола СКА, — отметил Толчинский. — Все ребята — молодчики, нас в первом периоде держали в своей зоне, но мы проявили характер. Да, нас поддавали, но никакой нервозности не было. За ошибки нас наказали, но в целом мы грамотно сыграли в защите. В третьем периоде после гола закрылись и не дали создать СКА особо опасных моментов. Очень много ложились под шайбу, Капризов заблокировал в важном моменте в самом конце.
— ЦСКА почти гарантировал себе первое место на «Западе». Это не расслабит?
— Нет, ни в коем случае.
— Матчи ЦСКА и СКА обычно получаются скучными, много игры от обороны. Но сегодня все было иначе.
— Было много удалений. Судьи установили высокий порог. Поэтому и было столько моментов.
— Нам очень понравилось.
— Приятно, спасибо.
— Обычно гол в раздевалку бьет по психологии.
— С нами ничего такого не случилось. Наоборот мы разозлись и поняли, что расслабляться даже нельзя. Надо каждую смену играть строго. Мы об этом и в раздевалке говорили.
— Когда в последний раз получали такое удовольствие от игры?
— Когда забиваешь, то всегда приятно. Выигрываешь при этом — приятно вдвойне.
— Когда проходит Матч звезд в НХЛ, то игроки улетают в Майами. Куда улетели вы на время Матча звезд КХЛ?
— Я в Химки улетел. Там у меня родители живут. Сам матч посмотрел моментами. Понравился конкурс, где «биатлон». Робинсон там проявил себя хорошо. Пять штрафных кругов дал, ха-ха. (Михаил Зислис)