Сергей Толчинский: «Куда улетал на время Матча звезд? В Химки»

Нападающий ЦСКА Сергей Толчинский прокомментировал исход матча регулярного чемпионата КХЛ против СКА (3:2). Форвард отметился дублем и помог московским армейцам одержать волевую победу.

— Меня всего распирает от эмоций, все-таки забил два гола СКА, — отметил Толчинский. — Все ребята — молодчики, нас в первом периоде держали в своей зоне, но мы проявили характер. Да, нас поддавали, но никакой нервозности не было. За ошибки нас наказали, но в целом мы грамотно сыграли в защите. В третьем периоде после гола закрылись и не дали создать СКА особо опасных моментов. Очень много ложились под шайбу, Капризов заблокировал в важном моменте в самом конце.

— ЦСКА почти гарантировал себе первое место на «Западе». Это не расслабит?

— Нет, ни в коем случае.

— Матчи ЦСКА и СКА обычно получаются скучными, много игры от обороны. Но сегодня все было иначе.

— Было много удалений. Судьи установили высокий порог. Поэтому и было столько моментов.

— Нам очень понравилось.

— Приятно, спасибо.

— Обычно гол в раздевалку бьет по психологии.

— С нами ничего такого не случилось. Наоборот мы разозлись и поняли, что расслабляться даже нельзя. Надо каждую смену играть строго. Мы об этом и в раздевалке говорили.

— Когда в последний раз получали такое удовольствие от игры?

— Когда забиваешь, то всегда приятно. Выигрываешь при этом — приятно вдвойне.

— Когда проходит Матч звезд в НХЛ, то игроки улетают в Майами. Куда улетели вы на время Матча звезд КХЛ?

— Я в Химки улетел. Там у меня родители живут. Сам матч посмотрел моментами. Понравился конкурс, где «биатлон». Робинсон там проявил себя хорошо. Пять штрафных кругов дал, ха-ха. (Михаил Зислис)