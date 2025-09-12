Толчинский: «Металлург» не довел дело до логического конца в матче с «Динамо»

Нападающий «Металлурга» Сергей Толчинский прокомментировал поражение от московского «Динамо» (1:2 Б) в матче FONBET чемпионата КХЛ.

«Не скажу, что «Динамо» создало нам большие проблемы. Мы играли хорошо, много бросали. Здорово сыграл вратарь соперника и защитники блокировали последний бросок. Мы не довели дело до логического конца. Думаю, постепенно втянемся», — цитирует пресс-служба лиги Толчинского.

«Динамо» набрало 3 очка в 3 матчах и идет на 7-м месте в Западной конференции. «Металлург» с 4 очками в 3 играх занимает 3-ю строчку в Восточной конференции.