Сергей Толчинский: «Хотелось бы уже побыстрее начать сезон в системе «Авангарда»

Нападающий Сергей Толчинский стал очередным новичком «Авангарда» в этом межсезонье: 25-летний хоккеист подписал с клубом двухлетний контракт.

— На самом деле очень рад: эмоции только положительные. Даже несмотря на то, что впереди еще два месяца отдыха, хотелось бы уже побыстрее начать сезон в системе «Авангарда», — цитирует Толчинского официальный сайт омичей.

— Вы уже пообщались с руководством клуба и главным тренером? О чем говорили?

— Да поговорил с руководством, познакомились. Боб Хартли мне тоже звонил: он вкратце объяснил систему, по которой играет «Авангард».

— Для каждого игрока важно доверие тренера. Но тренеры бывают разные — одни дают свободу на льду, другие требуют не отходить от задания ни на шаг. Для вас как комфортнее?

— Я играл под руководством многих тренеров, и все они были разными — с разными характерами, с разными требованиями. В принципе, под любого тренера можно подстроиться и адаптироваться. Думаю, с любым тренером может быть комфортно, просто надо четко понимать требования и стараться хорошо их выполнять. Если ты будешь это делать, то тренер увидит, что ты его слушаешь, и начнет больше тебе доверять. Когда окажут должное доверие — там уже сможешь свою игру подстроить, под свою зону комфорта.

— Какие ожидания у вас от нового сезона?

— Видно, что по составу собирается очень сильная и мастеровитая команда, поэтому ожидания самые высокие. Очень хочется побороться за кубок и выиграть его, плюс от себя есть ожидания, свои личные цели, которые я хотел бы достичь в следующем сезоне.

— Вы играли против «ястребов» — как оцените, как сильно вам придется перестраиваться от системы Никитина к системе Хартли?

— Против «Авангарда» было тяжело играть: всегда получались очень быстрые, интересные динамичные матчи. А по поводу перестройки — не думаю, что система кардинально отличается. Игорь Валерьевич очень требователен в плане обороны, и я так понял, что Боб тоже. Я уже сказал, что к любой системе, к любому тренеру можно адаптироваться, и, думаю, в этом плане не будет никаких проблем.