Сергей Телегин о победе над «Нефтехимиком»: «Хорошая, боевая серия. Заставили понервничать»

Защитник «Трактора» Сергей Телегин подвел итоги игры с «Нефтехимиком» (3:2, 4-0 в серии).

— Хорошая, боевая серия. Заставили понервничать. Каждый матч кровь из носа вытаскивали.

— «Нефтехимик» вас удивил чем-нибудь?

— Всем удивил. Мы ждали тяжелую серию. Так и получилось.

— «Трактор» играл с позиции силы.

— Мы играли по тактике, что нам говорит тренерский штаб, то мы и выполняем. Ждать и потом взрываться — такого не было. Все время старались плотно играть.

— Ты сам когда увидел шайбу в воротах в моменте с голом?

— Почти сразу. Я ее взглядом провожал. Она на видном месте остановилась, я ее заметил.

— Какие чувства после выхода в следующий раунд?

— Позитивные. Надо готовиться дальше.

— Насколько тяжела была борьба в одну шайбу?

— Напряжение, накал. Третий период каждого матча — это вообще отдельная история. Там не хватало эмоций все это терпеть. Но хватило, — сказал игрок.