5 августа, 02:57

Ташуев: «Крикунову сколько? 75 лет — мальчик еще»

Евгений Козинов
Корреспондент

Российский тренер Сергей Ташуев отметил, что готов к новому вызову в тренерской карьере. 66-летний специалист в мае покинул «Ахмат» после поражения от «Урала» (1:2) в первом стыковом матче.

«Я отдыхал после сезона сразу, поехал в Белоруссию в санаторий хороший. Привел себя в порядок: процедуры, прогулки и так далее, и так далее, и так далее. Это моя фишка — я обычно не еду на море, а еду заниматься собой. Что касается работы, уже давно готов к работе, сил полно, идеи полно, и инновационные вещи есть интересные очень... Говорить о предложениях рано, потому что только три тура прошло всего.

Есть там наметки на будущее, клубы из условно Второй лиги, где большущие деньги, рост и перспектива, через три года куда-то выйти, но это слишком пока рановато еще. Поэтому, как и все тренеры, в фазе ожидания. Никогда не говорю, что тренер без работы — тренер без команды. Ушел из команды, занимаешься аналитикой, смотришь футбол, общаешься, встречаешься, телевидение и так далее, мозг должен быть всегда тренирован.

Недавно читал интервью одного из тренеров наших, не буду озвучивать имена, он сказал: «Вы знаете, я одно упражнение сам придумал». У меня уже много лет все мои упражнения мной придуманы. Я беру свою структуру игры, своих футболистов, и под них подбираю, даже не слово «упражнение», а организацию игры на поле. И «упражнение» слово как бы оно, мне кажется, уже для детского футбола. А для взрослого ты просто ставишь игру команде. Как это будет на поле? Какими там методами? Другое дело. Жизнь интересная, прекрасная. Сил много. Сегодня мне понравилось, что главным тренером хоккейного клуба «Сочи» стал Крикунов. Ему сколько? 75... 75 лет. Мальчик еще. Это все придет», — сказал Ташуев в эфире передачи «Футбол России» на телеканале «Россия 24».

Ранее Ташуев тренировал «Ахмат», «Факел», «Чайку», «Шахтер» (Солигорск), «Спартак-Нальчик», «Анжи», «Краснодар», «Кубань» и другие клубы.

Владимир Крикунов.«А что возраст? Я 39 лет работаю в хоккее». Крикунов — о своем легендарном возвращении

  petrovich56

    Сколько тренировал команд? Где то 25 и плюс еше...

    05.08.2025

