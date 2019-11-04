Сергей Светлов: «Выстояли в нужный момент в меньшинстве и забили удачный гол»
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Локомотива» (5:2).
— В целом сегодня была очень хорошая быстрая игра. Соперник играл активно в нашей зоне, играл агрессивно, играл в давление, — приводит слова тренера официальный сайт «Локомотива». — Но мы сработали терпеливо, выдержали напор молодой команды, создали моменты, забили в большинстве. Доволен содержанием и игрой. У нас хороший задел перед паузой — две победы подряд. С хорошим настроением едем домой.
— Показалось, что победа далась вам довольно легко...
— Я бы так не сказал. У нас была терпеливая игра, выстояли в нужный момент в меньшинстве и забили удачный гол. В целом игра была хорошая, содержательная, но легкости я не увидел.
— Почему сегодня отсутствовал Константин Глазачев?
— У него есть повреждение.
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