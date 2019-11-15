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Сергей Светлов: «Всегда тяжело начинать после большого перерыва»

16:03
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Йокерита» (3:2 Б).

— Непростая сегодня была игра, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Очень тяжелая, напряженная. Всегда тяжело начинать после большого перерыва. Немного теряется ритм. Не все получалось, соперник не давал нам голову поднять. Тем не менее, мы проявили характер, потерпели. Ну и по буллитам выиграли. Довольны победой.

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Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/25977/

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