Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:3 Б).

- Хоккей должен быть до последних секунд — очень важно никогда не расслабляться, — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала». — Не хочу никому ставить в вину, хоккей красивый, хороший, быстрый был. Дошли до буллитов, рад, что победили. Два очка у нас — это сейчас самое важное.