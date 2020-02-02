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Сергей Светлов: «Важно никогда не расслабляться. Два очка у «Адмирала» — это самое важное»

22:51
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итоги матча регулярного чемпионата КХЛ против «Салавата Юлаева» (4:3 Б).

- Хоккей должен быть до последних секунд — очень важно никогда не расслабляться, — цитирует Светлова официальный сайт «Адмирала». — Не хочу никому ставить в вину, хоккей красивый, хороший, быстрый был. Дошли до буллитов, рад, что победили. Два очка у нас — это сейчас самое важное.

Дополнительная информация

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/press-konferenciya-posle-matcha-admiral-salavat-yulaev2

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