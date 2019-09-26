КХЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры

Актуальные турниры

Авторские рубрики

Горячие темы

Теги

Новости   //    Хоккей   //    КХЛ

Сергей Светлов: «В створ «Амур» бросил 27 раз, а еще 21 бросок ребята сблокировали»

16:34
Теги:

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча с «Амуром» (2:1).

— Очень хорошая, интересная, быстрая и напряженная игра до последних секунд, — приводит слова тренера Twitter «Адмирала». — Хочу сказать комплимент команде, в створ «Амур» бросил 27 раз, а еще 21 бросок ребята сблокировали. Самоотверженность и стала залогом успеха.

КХЛ: расписание и результаты матчей, новости и обзоры, статистика игроков

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир