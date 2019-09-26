Сергей Светлов: «В створ «Амур» бросил 27 раз, а еще 21 бросок ребята сблокировали»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча с «Амуром» (2:1).

— Очень хорошая, интересная, быстрая и напряженная игра до последних секунд, — приводит слова тренера Twitter «Адмирала». — Хочу сказать комплимент команде, в створ «Амур» бросил 27 раз, а еще 21 бросок ребята сблокировали. Самоотверженность и стала залогом успеха.

Сергей Светлов:

— Очень хорошая, интересная, быстрая и напряженная игра до последних секунд. Хочу сказать комплимент команде, в створ «Амур» бросил 27 раз, а еще 21 бросок ребята сблокировали. Самоотверженность и стала залогом успеха! pic.twitter.com/y8AI0rv1pg — ХК Адмирал (@hcadmiral) September 26, 2019

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