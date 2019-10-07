Сергей Светлов: «Удаления не сильно поломали нашу игру»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итог встречи с «Нефтехимиком» (2:0).

— Доволен игрой и результатом, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Хочу сказать отдельное спасибо команде, что удаления не сильно поломали нашу игру. Хорошо играл наш вратарь, дополнительный ему комплимент. «4 на 5» выстояли, и это было залогом нашей победы.

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