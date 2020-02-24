Сергей Светлов: «Соперник во всех компонентах нас опережал»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Барыса» (1:3).

— Мы немного сегодня были медленнее, чем соперник, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Соперник во всех компонентах нас опережал. Не успевали где-то, ошибки были. В начале первого периода быстрые два гола пропустили, как холодный душ. Третий гол тоже получился такой — на контратаке. Легкие голы мы пропустили. После 0:3 перевести игру в свою сторону — для этого нужны колоссальные силы, которых сегодня не было. Ребята старались, но больше одной шайбы мы не забили. Это принесло нам неудачный результат.