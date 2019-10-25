Сергей Светлов: «Соперник оказался намного быстрее и сильнее, чем мы «ожидали»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов подвел итог встречи регулярного чемпионата КХЛ против «Сочи» (1:3).

— Такую игру сейчас как-то спонтанно сложно объяснить и сказать, в чем причина, — приводит слова тренера официальный сайт «Сочи». — Предыдущая игра с «Динамо» отняла много эмоций и сил. Игра была неплохая, быстрая, хорошая. Мне показалось, что я не совсем достучался до ребят в том плане, что «Сочи» проигрывал, а мы и так справимся. Показалось, что мы немного недооценили соперника, может, вышли не совсем идеально подготовленными психологически. Соперник оказался намного быстрее и сильнее, чем мы «ожидали».

Было очень много брака и ошибок — на две-три игры хватит. А когда идет брак, естественно, соперник мобилизуется, играет хорошо. Пришлось пойти на совсем жесткие меры — одну пятерку посадить и перейти на три пятерки. Силовые и волевые качества команды проявились в третьем периоде, но, может, эмоций нам не хватило. Тоже очень много игр, домашних, выездных, с перелетами и переездами. Может, той концентрации и той силы нам немного не хватило. Соперник действительно достойно отыграл, хорошо оборонялся, вратарь сыграл удачно. Но дожать противника, забить второй гол не получилось. Будем делать выводы и готовить ребят дальше. Повторюсь, не все гладко бывает. Если ты уже поднял планку — надо ее держать, автоматом ничего не бывает. Поэтому к каждой игре и к любому сопернику надо готовиться на 100%, поэтому будет результат.

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