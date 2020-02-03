Сергей Светлов: «Сложно, когда ты на пол шага везде отстаешь»
15:40
Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:4).
— Конечно, соперник был посвежее. Прижал нас во многих компонентах, заставил нас ошибаться, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Мы сделали ошибки, и соперник воспользовался моментами. Сложно такие матчи комментировать, когда ты на пол шага везде отстаешь. Тем не менее, пауза должна на руку сыграть. Подготовимся, наберем силенок... В последнем отрезке чемпионата постараемся выиграть матчи, побиться за плей-офф.
Дополнительная информация
https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/press-konferenciya-posle-matcha-admiral-amur4
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