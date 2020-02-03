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Сергей Светлов: «Сложно, когда ты на пол шага везде отстаешь»

15:40
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:4).

— Конечно, соперник был посвежее. Прижал нас во многих компонентах, заставил нас ошибаться, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Мы сделали ошибки, и соперник воспользовался моментами. Сложно такие матчи комментировать, когда ты на пол шага везде отстаешь. Тем не менее, пауза должна на руку сыграть. Подготовимся, наберем силенок... В последнем отрезке чемпионата постараемся выиграть матчи, побиться за плей-офф.

Дополнительная информация

https://hcadmiral.ru/press-centr/novosti-kluba/press-konferenciya-posle-matcha-admiral-amur4

КХЛ: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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