Сергей Светлов: «Сложно, когда ты на пол шага везде отстаешь»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:4).

— Конечно, соперник был посвежее. Прижал нас во многих компонентах, заставил нас ошибаться, — приводит слова тренера официальный сайт «Адмирала». — Мы сделали ошибки, и соперник воспользовался моментами. Сложно такие матчи комментировать, когда ты на пол шага везде отстаешь. Тем не менее, пауза должна на руку сыграть. Подготовимся, наберем силенок... В последнем отрезке чемпионата постараемся выиграть матчи, побиться за плей-офф.