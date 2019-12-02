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Сергей Светлов: «Сегодня было много академизма»

14:52
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов после матча регулярного чемпионата КХЛ против «Спартака»? (0:2) отметил, что остался недоволен игрой. По его словам, было слишком много академизма.

— Что можно сказать, когда не забиваем голов? Моменты были не плохие, но, в целом, игра по содержанию мне не совсем понравилась, — цитирует Светлова сайт «Адмирала». — «Спартак» хорошо сыграл, не дал нам сыграть так, как мы хотели. Сегодня было много академизма — моменты были спонтанными, не наигранными. Готовимся дальше, у нас впереди еще две игры.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26166/

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