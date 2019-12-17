Сергей Светлов: «Сделаем выводы и пересмотрим свою игру»

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (0:4).

— У нас сегодня не совсем все получилось, как мы хотели, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Изначально сделали пару ошибок, получили удаление, противник забил две шайбы. В начале второго периода создали хорошие моменты, но не смогли забить, а противник реализовал свои шансы. Вратарь соперника сегодня переиграл наших нападающих. В третьем периоде движение стало лучше, игра с нашей стороны стала поинтересней, но в итоге мы проиграли, так бывает — это хоккей. Готовимся к завтрашней встрече.

— Игра в третьем периоде послужит мостиком для встречи завтра?

— Не думаю, что завтра мы будем играть, как сегодня в третьем периоде. Мы хотим начать первый период очень мощно, потому что сегодня мы его проспали. Не были так агрессивно готовы, как противник. Сделаем выводы и пересмотрим свою игру.

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