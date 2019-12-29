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Сергей Светлов: «Последнего полшага не хватает»

16:15
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Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча регулярного чемпионата КХЛ против «Амура» (0:2).

—  Жалко, что в этом году крайний матч не в нашу пользу, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Хотелось все-таки при наших болельщиках хорошую игру показать. В целом, игра была неплохая. Но я считаю, что соперник очень хорошо сыграл в обороне. Были хорошие моменты, но что-то у нас хромает реализация. Последнего полшага не хватает. Показалось, что сегодня команде эмоциональности не хватило. Характера и желания победить. Соперник хотел этого больше.

Дополнительная информация

http://hcadmiral.ru/news/26514/

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