Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов оценил игру команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Куньлуня» (5:4 Б).

— Очень рад, что мы сегодня выиграли, — цитирует тренера официальный сайт «Адмирала». — Победа по буллитам — все равно победа. Хочу сказать комплимент ребятам. У нас сегодня была тяжелая игра, меньше суток на подготовку. Поэтому хочется ребят похвалить за полную самоотдачу. Да, может быть, не совсем хватило свежести в концовке, счет 4:2 можно было довести до победы. Пошли ошибки, соперник добавил. Но, тем не менее, мы победили, и команде большое спасибо.

Во время паузы мы хотим и отдохнуть, и поработать. У нас достаточно времени для этого.

С Василием Стрельцовым не думаю, что что-то совсем серьезное. Посмотрим, завтра будем знать больше.

Угольников сейчас готовится. Врачи разрешили ему по полной программе работать, он набирает форму. Как подойдет, так и поставим в состав. Сейчас работаем над его кондициями, все-таки большой срок пропустил.

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