Сергей Светлов отметил игру «Адмирала» в неравных составах

Главный тренер «Адмирала» Сергей Светлов прокомментировал результат матча против «Барыса» (3:1).

— В целом мы довольны результатом, хорошая, быстрая игра была, — приводит слова тренера официальный сайт «Барыса». — Хочется поблагодарить команду, команда играла самоотверженно, на себя шайбу ловили. Я думаю ключевой момент — игра в неравных составах. В нужный момент вратарь выручил, две минуты выстояли 3 на 5, в концовке забили в пустые. Очень доволен началом сезона, хороший старт, хорошая победа. Дальше готовимся.

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