Сергей Светлов: «Очень приятно обыгрывать такую команду как «Ак Барс»

Главный тренер «Амура» Сергей Светлов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (7:1).

«Очень приятно обыгрывать такую команду как «Ак Барс», — цитирует тренера сайт КХЛ. — Счет сегодня внушительный. Спасибо ребятам за отдачу, самопожертвование. Создавали моменты, игра была содержательной, хорошей быстрой. Михалу Йордану за хет-трик отдельное спасибо. Во всех линиях сыграли сегодня здорово, забросили три шайбы в большинстве, выстояли в меньшинстве».