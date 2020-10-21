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Сергей Светлов: «Очень приятно обыгрывать такую команду как «Ак Барс»

15:40
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Главный тренер «Амура» Сергей Светлов остался доволен игрой команды в матче регулярного чемпионата КХЛ против «Ак Барса» (7:1).

«Очень приятно обыгрывать такую команду как «Ак Барс», — цитирует тренера сайт КХЛ. — Счет сегодня внушительный. Спасибо ребятам за отдачу, самопожертвование. Создавали моменты, игра была содержательной, хорошей быстрой. Михалу Йордану за хет-трик отдельное спасибо. Во всех линиях сыграли сегодня здорово, забросили три шайбы в большинстве, выстояли в меньшинстве».

Дополнительная информация:

https://www.khl.ru/news/2020/10/21/474860.html

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