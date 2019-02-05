Сергей Светлов: "Новое руководство "Адмирала" создало хорошие условия"

Главный тренер "Адмирала" Сергей Светлов отметил, что новое руководство команды, начавшее работать в ноябре 2018 года, создало хорошие условия для игроков и тренерского штаба.

- Я не владею информацией о финансовом состоянии, и на какой стадии находятся переговоры о погашении долгов, - сказал Светлов в интервью ТАСС. - Новое руководство нам создало хорошие условия. Мы получаем нормальные зарплаты, все выплачивается регулярно, в том числе премиальные за победы - эти деньги хоккеисты и спортштат получают в первые 24 часа после игры.

В ноябре 2018 года в "Адмирале" произошла смена руководителей. Вместо генерального директора Сергея Сошникова и его заместителя по спортивной работе Александра Селиванова, дисквалифицированных за месяц до этого КХЛ за задолженности по зарплате, клуб возглавил Михаил Дудченко. Сейчас команда из Владивостока занимает 13-е место в Восточной конференции, набрав 41 очко в 55 матчах.

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